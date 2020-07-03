Obezite önlenebilir ve yan etkileri tedavi edilebilir bir hastalıktır
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Obezite önlenebilir ve yan etkileri tedavi edilebilir bir hastalıktır

Eskişehir Fizyomer Terapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Obezitenin Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri " hakkında bilgi verdi.

Obezite önlenebilir ve yan etkileri tedavi edilebilir bir hastalıktır
03.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:30

Eskişehir Fizyomer Terapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Obezitenin Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri " hakkında bilgi verdi.

Obezitenin son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Obezite sağlığı bozacak ölçüde kilo artışı ile vücutta aşırı yağ birikmesidir. Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölündüğünde elde edilen sonuç 30'un üzerindeyse kişi obezdir. Çağımızın hastalığı olup sedanter, hareketsiz yaşam biçimi sonucu son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Tedavi edilmediği takdirde yaşam süresini kısaltan, yaşam kalitesini bozan, doku ve organları olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, koroner arter, felç, hiperlipidemi, sindirim sistemi hastalığı, solunum zorluğu, kanser gibi birçok sistemik hastalıkların ve psikososyal bozuklukların yanı sıra kas-iskelet sistemi üzerine de ciddi olumsuz etkileri vardır " dedi.

OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞIN OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR

Obezitenin sebep olduğu hastalıklara değinen Uzm. Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Fazla kilo vücudumuzun ağırlık taşıyan omurga, kalça,diz ve ayak bileği eklemlerine aşırı yük bindirmesi sonucu bu eklemleri aşındırarak kireçlenmeyi tetikler, kas ve yumuşak dokularda yapısal değişikliklere yol açarak kas gücünün azalmasına,kasların kemiklere bağlantı noktaları olan tendonlara aşırı yük binmesiyle tendinit adı verilen tendon iltihaplarına, ayak bileği incinmelerine, düz tabanlık ve topuk dikeni gibi rahatsızlıklara neden olarak süregelen ağrılara yol açar, eklem etrafında biriken fazla yağ dokusu ise hareket kaybına neden olur. Kas-kıkırdak-eklem yapılarının olumsuz etkilenmesi ve ağrılar sonucu obez kişilerin yürüyüşleri bozulmakta, fiziksel aktivitelerini yapamaz hale gelmekte ve kişileri eklem kıkırdaklarının harabiyeti sonucu genç yaşlarda eklem protezine ihtiyaç duyar duruma getirmektedir" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE FİBROMYALJİ HASTALARINDA DAHA ÇOK AĞRIYA SEBEP OLUYOR !

Obezitenin özellikle fibromiyalji hastalarında ağrıların daha ağır seyrettiğini söyleyen Uzm. Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Obezite ayrıca vücutta düşük bir enflamasyon durumuna yol açar. Bu da eklem sıvılarının iltihaplanmasına, romatizmal hastalıkların daha ağır seyretmesine ve daha şiddetli ağrılara neden olur. Yine obezlerde yaygın vücut ağrıları ve yorgunlukla seyreden fibromyalji adı verilen hastalığı olan kişiler, yeteri kadar fiziksel olarak aktif, esnek ve güçlü olamadıklarından dolayı normal kilolu fibromyalji hastalarına göre daha fazla uyku problemleri çekerler, daha fazla kulunç adı verilen tetik noktalara, kronik boyun - sırt ağrılarına, daha fazla anksiyete ve depresyon bulgularına sahip olurlar ve hastalığı çok daha şiddetli hissederler.

OBEZİTE NASIL TEDAVİ EDİLİYOR !

Obezitenin tedavi süreci hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Dilek Koç Yılmaz," Diyet ve egzersiz dışında obez hastalar maruz kaldıkları kas-eklem-tendon ve bağ rahatsızlıklarının tedavisinde fizik tedaviden faydalanabilirler, klasik fizik tedavinin yanı sıra merkezimizde bulunan yüksek yoğunluklu laser, manyetik alan, Şok dalga tedavisi ve soğuk tedavi gibi innovatif tedaviler ile inatçı ağrılarından kurtulabilirler. Ayrıca diz kalça ayak bileği gibi eklem kıkırdaklarının rejeneratif yani tamir mekanizmalarını harekete geçiren hyalüronik asit, PRP, ozon gibi eklem içine yaptığımız enjeksiyon tedavilerinden yarar görürler. Yine fibromyalji hastaları kuru iğneleme, mezoterapi, nöral terapi, tetik nokta gibi enjeksiyonlar ve ozon tedavisinden fayda görürler " dedi.

OBEZİTE ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR

Obezitenin önlenebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Dilek Koç Yılmaz, "Obezite önlenebilir ve yan etkileri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kilo verilmesi eklemlerdeki yükü azaltacak ve kireçlenme, artrit ve ağrıları azaltacaktır. Yapılan çalışmalarda obez kişilerin 5 kg vermesiyle diz kireçlenme gelişimini yüzde 50 önlediği bulunmuştur. Kilo vermenin yanı sıra yapılacak egzersizler ile kas gücü arttırılarak ekleme binen yük azaltılmalıdır. Ancak bazen egzersizler aşırı kilolu kişilerde zor ve ağrılı olabilmektedir. Bu nedenle fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunuzun kontrolünde düşük-darbeli sporlar olan yürüyüş, bisiklet, yüzme, golf ve ağırlık kaldırma gibi egzersizler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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