Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu

03.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:10

Antalya'daki Obezite Çözüm Merkezine başvuran 320 hasta, fazla kilolarından kurtuldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Obezite Çözüm Merkezi, kilolarından şikayetçi olan çok sayıda kişiye hizmet veriyor.

Merkezdeki obezite hastaları ameliyat yerine doğal yollarla fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezden sorumlu hekim Remziye Nur Eke, AA muhabirine, merkeze başvuran hastaların ölçümleri yapıldığını, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan hastaların "obez hasta" olarak değerlendirip programa dahil edildiğini söyledi.

Merkezde hastaları sağlıklı beslenme ve fiziksel etkinliklerle buluşturduklarını aktaran Eke, "Merkezimizde açıldığı yaklaşık bir yıllık sürede 320 hasta tedaviye alındı, toplam 2 ton 100 kilogram verildi. Burada uzman doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen kadrosuyla grup eğitimleri ve kişiye özel terapiler yapılarak hastalarda bilinç değişimini hedefliyoruz." dedi.

Bir hastanın 9 ayda 50 kilogram zayıfladığını aktaran Eke, hastalara çeşitli ev ödevleri verdiklerini, ameliyat olmadan ameliyat olmuş gibi kilo verdiklerini dile getirdi.

"İnsanlar açıklarını yemeyle gidermeye çalışıyor"

Obezite Çözüm Merkezinde psikolog olarak görev yapan Hakan Bulut, obezite ve yeme probleminin tek bir alanı ilgilendiren konu olmadığını bildirdi.



Sebebi açlık olmayan yeme durumlarının obeziteye neden olduğuna dikkati çeken Bulut, "İnsanlar birçok açığını örneğin duygusal durumlarını, öfkelerini, üzüntülerini yemeyle gidermeye çalışırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kanserden sonra fazla kilolarından kurtuldu

Merkeze bir arkadaşının tavsiyesiyle gelen 54 yaşındaki Emine Altuner, yedi yıl önce yakalandığı meme kanserinin tedavi sürecinde kilo aldığını, kanseri yendikten sonra aldığı kiloları vermekte zorlandığını söyledi.

Tedavi sürecinde 6 ayda 30 serum kullandığını, bu yüzden kilo aldığını anlatan Altuner, "Kilolarımdan kurtulmak için araştırma yaparken bu merkezle tanıştım. Hocalar bana doğru beslenmeyi öğretti ve 80 kiloydum 65 kiloya düştüm. Kendimi artık daha sağlıklı ve genç hissediyorum. Hayata pozitif ve neşeli bakmaya başladım. Artık yaşlı olduğumu kabul etmiyorum. Öz güvenim daha çok arttı. Giydiğimiz koca koca elbiselerin içinden çıktık. Şimdi mini etekler, dar pantolonlar giyiyoruz. Giyim tarzımız bile değişti." ifadesini kullandı.

Diğer engellilere örnek olmak istiyor

Merkeze gelenlerden Hasan Sakka ise 3 yaşındayken hastanede yapılan iğne sonucu felç olduğunu, kendisi gibi engelli bireylere örnek olmak için merkeze geldiğini vurguladı.

Merkeze bir yıl önce başvurduğuna işaret eden Sakka, "96 kiloyla başvurdum, şu an 80 kilodayım. Hiçbir fiziksel hareket yapmadan, tamamen diyetisyenlerin verdiği kalori hesabını yaparak, doğru yiyerek bu kiloya ulaştım. Henüz hedeflediğim kiloya ulaşamadım. Amacım 70 kiloya düşmek." dedi.

"Kendimi kuş gibi hissediyorum"

Elmalı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Fikriye Çelik de merkezi bir arkadaşından öğrendiğini, yaşından dolayı kilo vermede tereddüt yaşadığını dile getirdi.

Programları düzenli şekilde uyguladığına değinen Çelik, "7 ayda 20 kilo verdim. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Tatlıyı çok seven bir insandım. Akşam oturur helva yapardım, sıcak sıcak yerdim. Buna rağmen bu kiloyu vermem mucize. Aslında bu işin bir yaşı yok. Ben 70 yaşında yapıyorsam herkes yapar." diye konuştu.

Kaynak: AA