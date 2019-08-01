OBEZİTE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun, İstanbul'daki yerinde inceleme ziyaretleri başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri ise AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan oluştu. Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri obeziteyle mücadele konusunda brifing vererek, çözüm önerilerinden bahsetti.

Kaynak: DHA