Obezite Cerrahisi ile Fazla Kilolarıyla Vedalaştı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor.

Almanya'da yaşan 49 yaşındaki Fethi Ateş, Ankara'da ikamet eden Cennet Çalışkan, Gaziantep'te yaşayan Mehmet Nail Dikicibaşı ve 57 yaşındaki Dursun Şimşek, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan Obezite Cerrahisi ile sağlıklarına kavuştular.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde yapılan obezite cerrahisinin ünü Türkiye sınırlarını da aştı. Yurt dışında ki birçok obezite hastalarının da tercihi haline geldi.

Obezite cerrahisi için Almanya'dan Gaziantep'e gelen Fethi Ateş, bir çok araştırmalarda bulundu ve Hatem Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığı bilgisine ulaşınca Dr. Emin ile temasa geçip Gaziantep'e geldi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlıklı bir şekilde ülkesine dönen gurbetçi, 1 haftada 10 kg verdi. Tavsiyeler üzerine Ankara'dan Gaziantep'e gelen 41 yaşındaki Cennet Çalışkan ise, ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade ederek, yaşam standartlarının yükseleceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Uyku apnesi problemi yaşayan ve cihaz desteğiyle uyuyan Nail Dikicibaşı da, birçok sağlık kuruluşuna uyku apnesi şikayetiyle başvurdu. Başvuruları sonucunda fazla kilolarının sebep olduğu ifade edilince çareyi Obezite Cerrahisinde buldu. Bir haftada 147 kilodan 137 kiloya düştü. 57 yaşındaki obezite ameliyatı olan Dursun Şimşek ise 1 haftada sağlıklı bir şekilde 8 kilo verdi. Hastalar ameliyattan sonra hemen ayağa kalkıp yürüyebildikleri ve ağrı sızı yaşamadıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, başta Dr. Emin olmak üzere hastane çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Emin Yılmaz, "Obezite ve neden olduğu hastalıkların insan ve toplum yaşamı üzerinde sadece biyolojik olarak değil, aynı zamanda psikososyal ve ekonomik olarak önemli etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Haslar genel olarak obezite ameliyatı sonrasında yaşam kalitelerini artırıyorlar. Tüp mide ameliyatları ameliyat süresi olarak kısa sürmesi, riskinin daha az olması, daha sonraki dönemde safra yolları ile ilgili girişimsel işlemlerinin rahatlıkla yapılabilmesi ve hayat boyu vitamin kullanımı ihtiyacı olmaması nedeniyle en çok tercih edilen ameliyat yöntemidir. Ayrıca ameliyatları kapalı yöntemle yaptığımız için hastalar ameliyattan sonra erken dönemde işlerinin başına dönebiliyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA