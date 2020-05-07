Obezite ameliyatı olmuş hastalar Ramazan Ayı'nda nelere dikkat etmeli
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Obezite ameliyatı olmuş hastalar Ramazan Ayı'nda nelere dikkat etmeli

Obezite ameliyatı olmuş hastalar Ramazan Ayı'nda nelere dikkat etmeli
07.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:13

Ramazan Ayı sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın özellikle oruç tutanların daha dikkatli olması gerektiği günlerin başlangıcıdır. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış, yaz mevsimi ile başlayan Ramazan Ayı boyunca beslenme alışkanlıklarımız çeki düzen vermemiz gerektiğini söyledi.

Özellikle obezite cerrahisi(operasyonu) & ;geçirmiş hastaların oruç tutup tutamayacağı konusunda merak edilen soruları cevaplayan Medikal Sağlık Kliniği'den Op. Dr. Ömer Avlanmış, operasyon sürecinden geçen vatandaşların hem dikkatli hem de yeni beslenme modeline adapte olması gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Hastalarımız sadece Ramazan ayı süresince değil hayat boyu özen göstermesi gerekiyor. Gerek hastanın beden sağlığı gerek yeterli & ;besin öğesi alamama risklerine karşı obezite cerrahisi geçirmiş hastaların en az bir yıl oruç tutmalarını önermiyoruz."

Fakat birinci yılını doldurmuş, ideal kilosuna ulaşmış veya yaklaşmış, medikal açıdan herhangi bir engeli olmayan hastaların öncelikle hekimlerine danışarak oruç tutmaların da bir problem olmamaktadır.

Tabi oruç tutulduğu süreçlerde de beslenme düzenine oldukça dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yemek yeme hızına dikkat edilmeli bol çiğneme yapılarak ve lokma aralarında beklenilerek sahura ve iftar öğünlerine yaklaşık birer saat ayırmalıdır.

Kaynak: Snob Magazin

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