: Obezite Akademisi kuruldu

17.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:05

Türkiye'de yaygınlaşan ve "çağın hastalığı" olarak tanımlanan obezite ile mücadele için Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ve Novo Nordisk Türkiye iş birliğinde Obezite Akademisi hayata geçirildi.

Obezite Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin anlaşma, TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, TEMD Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalandı.

Obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan-toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla kurulan Obezite Akademisi, farkındalık çalışmalarını hızlandırıp, eğitim projelerini hayata geçirecek.

"Akademi, eğitimi çok insana ulaştıracağı için ümitliyim ve heyecanlıyım"

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Obezite Akademisi'nin obezite ile mücadelede çok önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirterek, "Türkiye obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden biridir. 20 milyon obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye'de obeziteyle mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı. Obezite Akademisi bu konuda faaliyet gösteren TOAD, TEMD ve hastalığı yok etmeye odaklı çalışmalar yürüten Novo Nordisk'in güç birliğiyle kuruldu. Obeziteyle mücadelede, Obezite Akademisi'nin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Akademi kapsamında yapılan çalışmalarda, obezitenin tanımının doğru yapılması, tedavi edilmediği takdirde ne tür hastalıklara yol açacağı gibi önemli konularda toplumun bilinçlendirilmesini hedeflediklerini dile getiren Yumuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkı bilinçlendirirken obezitesi olan bireylerle ilgilenen sağlık personellerinin de eğitimini gerçekleştirmemiz lazım. Sadece sağlık personeli değil, sağlık politikası üreten kişilerin de olduğu grup ve kişileri de eğitmemiz lazım ki doğru kararlar alsınlar. Akademi kapsamında sadece erişkinler değil, çocuk ve adolesanlar da var. Bunun yönlendiricileri, pediatrik endokrinoloji uzmanları olacak. Bugünün çocukları, yarının erişkinleri olduğu için şimdiden hem kendilerine, hem ebeveynlerine, hem de okullarında öğretmenlerine eğitim götürmemiz gerekiyor. Sadece karşı karşıya oturup konuşmak değil, özellikle medyayı ve can alıcı spotları kullanmak ve elektronik ortamda hedef kitleye ulaşabilmek, hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Yumuk, 20 senedir obezite ile ilgilendiğini belirterek, "Hala yeteri kadar eğitim veremediğimizi düşünüyorum ama Obezite Akademisi oluşumu, vermemiz gereken eğitimi daha kısa zamanda daha çok insana ulaştıracağı ve hızlandıracağı için ümitliyim ve heyecanlıyım. Çünkü güçlü bir birliktelik var, tek başına büyük işler gerçekleşmiyor. Ne kadar fazla paydaş varsa işler daha büyük oluyor ve sonuçlar elde ediyorsunuz, bu nedenle hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

"Obezite, çok küçük yaşlarda problem haline geliyor"

TEMD Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da, obezite görülme sıklığının dünyada ve Türkiye'de giderek arttığına dikkati çekerek, Obezite Akademisi'nin bu hastalıkla mücadelede büyük rol oynayacağını söyledi.

Obezite Akademisi'nin hayata geçireceği çalışmalarının öneminin altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Obezite, çok küçük yaşlarda bir problem haline geliyor. Çocukluk çağı obezitesinde yetişkin çağa ulaştıklarında obez olma ihtimali daha yüksek hale geliyor. Bugün Türkiye'de yüzde 30'a ulaşan bir obezite oranı var yani kitle indeksi 30'un üstünde olan nüfusumuz, bütün nüfusun üçte birini kapsıyor. Ayrıca diğer üçte bir de kilolu diye tabir ettiğimiz obeziteye meyli olan popülasyonumuz var. Nereden baksanız tolumun üçte ikisi obez veya obeziteye meyilli. Böyle bir popülasyonda genç ve çocukların da obeziteye meyli bir hayli fazla. Öncelikle ailelerin, daha sonra gençlerin obezite konusunda bilinçlendirilmesi daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini de sağlayacaktır. Önce önlem almak, sonra da tedaviye yönelik bir projeyi hayata geçireceğiz."

"İnsanlar önce obez, sonra da diyabetli olmasın"

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise Novo Nordisk'in geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeye odaklı faaliyet gösterdiğini belirterek, "Diyabet alanında 96 yıllık yenilikçiliğe ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketiyiz. Bu köklerimiz bize insanların obezite, hemofili, büyüme bozuklukları ve diğer ciddi kronik hastalıkları yenmelerine yardımcı olmamızı mümkün kılan deneyimi ve kabiliyetleri sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cem, Türkiye'de obezitenin, yüzde 32 oranında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Obezite ve diyabetin sahip olduğu bu orana baktığımız zaman anlıyoruz ki Avrupa'nın en yüksek oranına sahibiz. Biz istiyoruz ki insanlar önce obez, sonra da diyabetli olmasın. Obezite olmaması için çocukluk çağında oluşan obeziteyi nasıl engelleriz ile yola çıktık ve '0-5 yaş arasında çocukluk çağında görülen obeziteyi nasıl engelleriz?' diye düşünerek, ilerde basın mensuplarıyla da paylaşacağımız çok büyük bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun dışında 6-12 yaş arasındaki okul çağındaki çocuklarla ilgili bir şehrimizi seçip, pilot uygulama gerçekleştirerek bütün Türkiye'ye yaymayı düşündüğümüz projelerimiz olacak. Bununla birlikte erişkin obezitesinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan ise Obezite Akademisi'nin de obeziteyle mücadelede çok önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Özcan, Avrupa'da obeziteli birey sayısında bir numara olan Türkiye'nin bu hastalıkla mücadelesinde sağlık alanında faaliyet gösteren herkese ve her kesime görev düştüğünü belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda obezite ile ilgili ciddi anlamda olumlu etkiler ortaya çıkarılarak önemli çalışmalara imza atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı farkındalık çalışmaları ve obezite ile mücadele çalışması sayesinde, bir Türk vatandaşı olarak gurur duyduğumu belirtmek isterim. Böylece ülkemizin, obezite ile mücadelede dünyada ilk beşin içerisinde olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum."

Kaynak: AA

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