Obezite akademisi hayata geçti

17.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02

TOAD, TEMD ve Novo Nordisk Türkiye, obezite için güç birliği yaptı

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi.

Obezite Akademisi'nin amacı, "Obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve toplum sağlığına hizmet etmek" olarak açıklandı

Obezite dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik şartlar gibi kriterler gözetmeksizin; toplumun tamamına yayılan hayatı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Oysa obezite kronik, önlenebilir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ancak sağlık profesyonelleri ve halkımız obeziteyi bir hastalıktan ziyade daha çok kozmetik bir sorun olarak görme eğilimindedir. Bu durum obezite ile mücadelede en önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.

İşte bu nedenlerle, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi. Obezite Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin anlaşma, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalandı.

Obezite Akademisi'nin amacı, "Obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve toplum sağlığına hizmet etmek" olarak açıklandı.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Obezite Akademisi'nin obezite ile mücadelede çok önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirterek, "Türkiye obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden biri. 20 milyon obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye'de obeziteyle mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı. Obezite Akademisi bu konuda faaliyet gösteren TOAD, TEMD ve hastalığı yok etmeye odaklı çalışmalar yürüten Novo Nordisk'in güç birliğiyle kuruldu. Obeziteyle mücadelede Obezite Akademisi'nin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da, obezite görülme sıklığının dünyada ve ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek, Obezite Akademisi'nin bu hastalıkla mücadelede büyük rol oynayacağını söyledi. Prof. Dr. Ersoy, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Türkiye, 20 milyon obeziteli birey ile Avrupa'da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke. Bu tablo toplumda obezitenin ve buna bağlı sorunların giderek artacağını gösteriyor. Obezite gelecekte çok ciddi sorunlara yol açabilen kronik bir hastalık. Ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir. Obezitenin önlenmesi konusunda ise en önemli nokta eğitim. Obezite Akademisi'ne bu mücadelede çok önemli görev düşüyor. TEMD olarak bu oluşuma sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. 81 ilde 600 üyeli ile aktif çalışmalar yürüten bir dernek olarak bu faydalı oluşumun içinde yer almak istedik."

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Novo Nordisk'in geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeye odaklı faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Diyabet alanında 96 yıllık yenilikçiliğe ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketiyiz. Bu köklerimiz bize insanların obezite, hemofili, büyüme bozuklukları ve diğer ciddi kronik hastalıkları yenmelerine yardımcı olmamızı mümkün kılan deneyimi ve kabiliyetleri sağlıyor. Dünya çapında kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle güçlü iş birlikleri yaparak hastalar için en etkin tedavileri en yaygın şekilde erişebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de sizlerin katılımıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ile koşulsuz işbirliği yaparak Obezite Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Obezite Akademisi'nin tüm kesimlerin katkılarıyla her geçen gün gelişeceğine, güçleneceğine ve obeziteyle mücadelede önemli adımlar atacağına inanıyoruz."

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan ise Obezite Akademisi'nin de obeziteyle mücadelede çok önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi. Dr. Rabia Demet Özcan, Avrupa'da obeziteli birey sayısında bir numara olan Türkiye'nin bu hastalıkla mücadelesinde sağlık alanında faaliyet gösteren herkese ve her kesime görev düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Obezite Akademisi başta obezite olmak üzere bu hastalığa bağlı komplikasyonlara kaynak teşkil edecek bilimsel bilgiyi üretecek. Obezite konusunda farkındalık yaratılması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Atılması gereken çok önemli adımlar var…

Öncelikle kamuoyunu obeziteyle mücadele etmek konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Obezitenin tedavi edilmesinden daha da önemli olan, önlenmesi. Artık hastalıkların tedavisi değil, önlenmesi konuşuluyor. Biz de Novo Nordisk olarak obezitenin önlenmesine yönelik pek çok proje hayata geçiriyoruz. Obezite Akademisi de bu oluşumların en önemlisi."

Kaynak: Bültenler