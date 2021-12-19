Obez köpek Paşa, 30 kilo verdi

ANKARA'da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan 'Golden Retriever' cinsi köpek 'Paşa', fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 30 kilo vererek 55 kilodan 24 kiloya düştü.

Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 6 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 'Golden Retriever' cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, 'Paşa' ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa'yı, 3 yıl önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa'ya, her gün koşu bandı ve engelli parkurunda yürüme egzersizleri yaptırıldı. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılan Paşa; fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 55 kilodan 24 kiloya kadar düştü.

Kliniğin bir odasını engelli ve obez hayvanların tedavileri için spor odasına çevirdiklerini belirten Denli, burada hayvanları koşu bandında yürütüp plates toplarıyla egzersiz yaptırdıklarını söyledi.