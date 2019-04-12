Obel Cıvata 29. Ege Rallisi Basın Toplantısı Gerçekleşti

Öncelikle sözü Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce aldı. Başkan Özer Yüce konuşmasında; "Etaplar ve yarışın genel hatları hakkında bilgi verdi. Rallinin 107,25 km özel etap olmak üzere toplamda 258,78 km koşulacağını ve 62 araç ile 124 sporcunun katılımıyla heyecan dolu bir rallinin bizleri beklediğini belirtti. Organizasyon sponsorların ve kamu kurumlarının desteklerinin büyük payı olduğundan bahsederken, bu sporun gelişimine ve organizasyonun gerçekleşmesine katkılarından dolayı gerçekleşmesinde desteği olan OBEL CIVATA ve DAP YAPI'ya teşekkür etti." Konuşmasının ardından Özer Yüce sözü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Ömer Tolon'a bıraktı. Ömer Tolon konuşmasında; "Organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Ege Otomobil Sporları Ailesine, destekçi kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu." Ömer Tolon'un ardından sözü alan TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya; "Türkiye Ralli Şampiyonasının açılış rallisi olmasından dolayı Ege Rallisinin öneminden ve hava koşullarının rallide dereceleri etkileyebileceğini bahsetti. Konuşmasını takımlara ve sporculara başarılar dileyerek sonlandırdı." Son olarak sözü alan 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova; "18.kez katıldığı Ege Rallisi ve parkurlarından büyük keyif aldığını dile getirdi. Ege Rallisi'nden iyi bir sonuçla ayrılarak sezona iddialı bir başlangıç yapmak istediğini belirtti."

Basın Toplantısına; 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu kazanan Yağız Avcı, 2 sene aradan sonra Türkiye Ralli Şampiyonasına geri dönen Murat Bostancı, ilk kez 4 çeker araç ile Türkiye Ralli Şampiyonasını takip edecek olan Buğra Banaz, geçen sezonun 3.sü Kıbrıslı Sporcu Deniz Fahri ve takım arkadaşı Bora Manyera, 2017 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonu genç pilot Ali Türkkan ve Zafer Vatansever Ralli Kupasında yarışacak olan İzmirli sporcular Ayhan Germirli ile Mustafa Nazik katılım gösterdi, organizasyonla ilgili iyi dileklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler