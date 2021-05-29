OBB, Fatsa'ya üs kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OBB, Fatsa'ya üs kurdu

OBB, Fatsa'ya üs kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde adeta ulaşım 'üs'sü kurdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde adeta ulaşım 'üs'sü kurdu. Yapılan çalışmalarla birlikte, birçok grup yolu ile ilçe merkezi, asfalt ve beton yolla buluştu. Sezona hızlı bir giriş yapan Büyükşehir ekipleri, ilçede dört ayrı bölgede, 11 mahalleyi direkt ilgilendiren güzergahlarda da çalışma başlattı.

Ordu'da başlatılan asfalt hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçe merkezleri ve mahalle grup yolları standardı yüksek konforlu güzergahlarla buluşuyor.

İlçelerde kurduğu şantiyelerle kentin kaderini değiştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yaptığı ulaşım yatırımlarıyla da vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Fatsa'nın ilçe merkezinde ve kırsal mahalle yollarında birçok yolu asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonu başlar başlamaz yeniden gaza bastı.

Hatipli Mahallesi Çubuklu mevkii Kargucak ve Karşıyaka Mahallesi bağlantı yollarında toplam 6 kilometre uzunluğunda emülsiyon asfalt çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, güzergahtaki asfalt çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir ekiplerinin, Kayaköy-Akçakese-Ilıca bağlantı yolunda altyapı zayıf zemin ve sıcak asfalt, Bolaman Mahallesi Laleli mevkii ile Perşembe Kuyluca bağlantı yolunda (eski Ordu yolu) sıcak asfalt öncesi altyapı, zayıf zemin, serme ve sıkıştırma ile Aslancami Mahallesi Yavaş ve Dereyurt bağlantısında beton yol çalışmaları ise sürüyor. - ORDU

OBB, Fatsa'ya üs kurdu
OBB, Fatsa'ya üs kurdu
OBB, Fatsa'ya üs kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OBB, Fatsa'ya üs kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 17:57:37. #1.11#

title