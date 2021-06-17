OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

ORDU'da 2019 yılının mart ayında ilk etabı trafiğe açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

ORDU'da 2019 yılının mart ayında ilk etabı trafiğe açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. İkinci etap çalışmalarını inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye (OBB) Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Bu çevre yolu tamamlandığında hem şehrimizin trafik sorunu çözülmüş olacak hem de gelecek nesillerimiz için modern bir yapıyı şehrimize kazandırmış olacağız dedi.

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ile birçok yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük bölümü, deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, Kumbaşı- Boztepe- Karapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

Karadeniz'de Sahil Yolu'nun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu'da, 2007 yılında çevre yolu için çalışma başlatıldı. Çevre yolu ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,7 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı.

İLK ETABI 2019 YILINDA AÇILMIŞTI

2019 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlediği mitingde canlı yayınla bağlanarak, yaklaşık 1,9 milyar TL'ye mal olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Yolun açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi de 10 dakikaya indi. Yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak yer alıyor.

İKİNCİ ETABINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

10,7 kilometre uzunluğundaki yolun ikinci etabında ise çalışmalara hızla devam ediliyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında 1180 metre uzunluğunda Terzili Tüneli'nde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yüzde 50'lik kısmı biten tünelin tamamlanmasının ardından çalışmalar, Melet Irmağı üzerinde devam edecek. 1806 metre uzunluğundaki viyadüklerle geçilecek olan Melet Irmağı'nın ardından çalışmalar için Turnasuyu Mahallesi'ne kaydırılacak.

'ORDU TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, ikinci etap çalışmaları devam eden Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 2007 yılında zaman zaman elinde harita ile arazi arazi dolaşarak fizibilite ve etüt çalışmasına katıldığını belirten Güler, çevre yolunu 2011 yılı nisan ayında Bayındırlık Bakanlığı'na onaylatıp yatırım programına aldırdığını hatırlattı.

Çevre yolunun Ordu trafiğini rahatlatacağını kaydeden Güler, 'Şu anda Akçatepe 1 tünellinde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi 1 tanesi tamamlanmış 470 metre uzunluğunda tünel var. İkinci tünelin açılması için de çalışmalar devam ediyor. Bunlar bitirildiğinde 2 geliş 2 gidiş olacak. Bu tünellerin tamamlanması sonrası Ordu Şehir Hastanesine bağlanması için tünelin içinden üçüncü bir gidiş geliş tüneli açılacak. Bu işin en güzel tarafı Bakanlığım döneminde harita üzerinde etüt çalışmasını yapmış olmam. Şu anda uygulamasını görüyoruz. Çağdaş bir yapıyı şehrimize kazandırıyoruz. Ayrıca çevre yolu için 4 adet daha tünel inşaatı yapılacak. Bu çevre yolu tamamlandığında hem şehrimizin trafik sorunu çözülmüş olacak hem de gelecek nesillerimiz için modern bir yapıyı şehrimize kazandırmış olacağız. Ayrıca Ordu Şehir Hastanesi için açılan tüm yolları Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarına tüm hızımızla devam ediyoruz. Buraya ulaşım noktasında hiçbir sorun yaşanmayacak diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı