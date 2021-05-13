OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu
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OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu

OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde fırsatı değerlendirerek, 19 ilçede 251 noktada çalışma yürütüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde fırsatı değerlendirerek, 19 ilçede 251 noktada çalışma yürütüyor.

Altyapıdan üstyapıya birçok alanda çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş'tan Mesudiye'ye, Ünye'den Gülyalı'ya kadar 19 ilçede yürüttüğü bu çalışmalar ise vatandaşlardan da tam not alıyor.

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemini fırsata çevirdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde büyük bir çalışma seferberliği başlattıklarını söyledi. Güler, "Aynı anda 251 noktada çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ile Ordu'yu bir dünya kenti yapma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz" dedi. - ORDU

OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu
OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu
OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu
OBB, 19 ilçede 251 noktada şantiye kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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