Obama Çifti Netflix ile Anlaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yapımcılık için internet üzerinden abonelik yöntemi ile yayın yapan Netflix ile anlaşma yaptı. Netflix'ten yapılan açıklamada, Obama ve eşinin film ve dizi yapımcılığı için şirketle anlaşma yaptığı belirtilirken, bu projelerin arasında senaryolu ve senaryosuz diziler, belgeseller ve uzun metrajlı filmler olabileceği belirtildi.

ABD'nin 44'üncü Başkanı Obama konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu hizmeti boyunca büyüleyici insanlarla tanıştık ve onların deneyimlerini daha geniş bir kitleye ilettik. Michelle ve ben; yetenekli, esin kaynağı olan, yaratıcı seslerin öykülerini bütün dünyayla paylaşmayı umuyoruz" dedi.

ABD'nin bir önceki First Lady'si Michelle Obama da, insan öyküleri anlatmanın gücüne inandıklarını vurguladı. - York