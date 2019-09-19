Obama, aktivist Greta Thunberg ile görüştü: "Sen ve ben bir takımız"

19.09.2019 14:03

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü. Obama, Thunberg'e, "Sen ve ben bir takımız" dedi. Thunberg ABD Kongresi'nde de bir konuşma yaptı.