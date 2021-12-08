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OBAK'tan liselilere afet ve acil durum eğitimi

OBAK'tan liselilere afet ve acil durum eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, öğrencilere afet ve acil durum eğitimi verdi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, afet ve acil durum eğitimi verdi. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası okulda, evde ve açık alanlarda neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı eğitime, çok sayıda öğrenci katıldı.

OBAK yetkilileri, Türkiye'nin konumu nedeni ile dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından birisinin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Doğal afetler ve özellikle deprem yaşamın bir gerçeği, bize düşen görev hazırlıklı ve donanımlı olmaktır. Ancak şehrimizde, bölgemizde böyle bir olay olduğunda anında hızlı ve bilinçli müdahale çok önemlidir, sizleri ve çevremizdeki insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Belirli periyotlarda uygulamalı eğitimlerle doğal afetlere karşı hazır hale gelebiliriz" dedi.

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