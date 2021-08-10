OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti

OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni (OBAK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni (OBAK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan OBAK'ın ekip üyelerini, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

"Onlara milletçe minnettarız"

Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde gerçekleşen ziyarette Çakırözer, OBAK ekip üyelerinden Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınları sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. OBAK'A Ören ve Marmaris'te gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür eden Çakırözer, "OBAK, Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında bölge halkına ve ekiplere çok büyük destek verdi. Bu destek için onlara milletçe minnettarız. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. OBAK ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan personellerden oluşan OBAK ekibi, ziyareti nedeniyle CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e teşekkür etti. OBAK'ın çalışmaları, gerçekleştirdikleri tatbikatlar ve aldıkları eğitimler ile ilgili Çakırözer'e bilgi veren ekip üyeleri, afet durumlarına her zaman hazır olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti
OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Seren Serengil Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan
Spor Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:18:32. #1.16#

title