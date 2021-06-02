OBAK Eskişehir Afet Tatbikatına katıldı

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) olası afetlere hazırlık için faaliyetlerini sürdürüyor.

Gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor. OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor.

Deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren OBAK, son olarak Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen enkaz arama tatbikatına katıldı. AFAD ve Eskişehir'de arama kurtarma faaliyeti sürdüren sivil toplum kuruluşları ile birlikte başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta olası afet senaryosunda İl Afet Müdahale Planı'nın (TAMP-Eskişehir) işlerliği ve görev alacak hizmet gruplarının rolleri test edildi.

Eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini bildiren yetkililer ekibin Eskişehir başta olmak üzere çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına tam hazırlıklı olduklarını belirttiler.

Kaynak: Bültenler