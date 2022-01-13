OBAK Anadolu'da akredite olan ilk ekip oldu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - OBAK ile ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, bugüne kadar birçok olaya müdahale eden OBAK ekibini tebrik etti. Başkan Kurt, "Umarım herhangi bir afet yaşamayız, ama en acil durumlarda, OBAK ile vatandaşlarımızın zor anlarında yanlarında olabileceğiz.

Odunpazarı Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen kentsel arama kurtarma eğitiminin teorik ve saha eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığınca (AFAD) denetlemelere tabi tutulan OBAK Ekibi, bu denetlemeleri başarı ile geçerek 'kentsel arama kurtarma alanında ulusal çapta' akredite oldu. Ulusal çapta akredite olan 14 ekipten biri olan OBAK, yerel yönetimler çapında Anadolu'da ilk akredite olan ekip oldu.

1 Mart 2020 tarihli Odunpazarı Belediye Meclisi kararı ile kurulan OBAK, 25 kişiden oluşuyor. OBAK, başta Marmaris orman yangını olmak üzere birçok ulusal ve yerel olaya müdahale etti.

"OBAK EKİBİNİ KUTLUYORUM"

OBAK ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Başkan Kurt: "İlimizde, bölgemizde ve hatta ülkemizin herhangi bir yerinde afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak, hayat kurtarmak için ekibimizi kurduk ve bu arkadaşlarımız uzman ekipler tarafından eğitimler aldılar. Eğitimlerin ardından da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığınca (AFAD) çeşitli denetlemelere tabi tutuldular. OBAK, bu

denetlemeleri başarı ile geçerek 'kentsel arama kurtarma alanında ulusal çapta' akredite oldu. Bugüne kadar birçok ulusal ve yerel olaya müdahale eden OBAK ekibini kutluyorum. Umarım herhangi bir afet yaşamayız ama her zaman hazır olmak gerekiyor. En acil durumlarda, OBAK ile vatandaşlarımızın zor anlarında yanlarında olabileceğiz." dedi.

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