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Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü

Oba Makarna, Türkiye Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün ihracat şampiyonu oldu.

Oba Makarna, Türkiye Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün ihracat şampiyonu oldu. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, şampiyonluk ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve 2020 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile milletvekilleri, ihracatçı birlikleri başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Törende, en fazla ihracat yapan firmalara ve sektör şampiyonlarına ödülleri verildi. 2020 Yılı ihracat rakamlarına göre, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün şampiyonluk ödülü Oba Makarna'ya verildi. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, ödülünü Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı. Bakan Varank ve TİM Başkanı Gülle, Özgüçlü'yü kutladıktan sonra başarılarının devamını diledi.

105 ülke sofrasında Oba lezzetleri var

Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, Gaziantep ve Hendek'teki modern tesislerde günlük 2 bin ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, daha güçlü bir Türkiye için daha fazla üretim, ihracat ve istihdama ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi. Özgüçlü şöyle devam etti:

"Oba Makarna olarak bir kez daha sektör şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Oba'nın başarısı, sürekli yenilikçi yaklaşımlarla hareket ederek, Ar-Ge ve inovasyona önem vermesinden kaynaklanmaktadır. 40 Farklı ürün çeşidimizle 105 ülkeye ihracat yaparak dünya sofralarının Oba lezzetleri ile buluşmasını sağlıyoruz. Bir taraftan yüksek teknolojimiz ve yenilikçi anlayışımızla ürün yelpazemizi sürekli geliştirirken diğer taraftan da yeni pazar arayışlarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yarım asırlık geçmişimizle sektörde hep ilklere imza atan Oba Makarna olarak, önümüzdeki dönemde de daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomimize daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğiz."

Dünya makarna sektörünün lider firması Oba, 2021 yılında 1500 TEU'luk beş gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile kendi lojistiğini yapmaya başlayarak yoğun rekabetin yaşandığı sektörde önemli bir avantaja sahip oldu. - GAZİANTEP

Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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