Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor

Alanya Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında, Oba İlkokulu'nun çevre duvarı onarılarak yeniden sıvanıyor.

Alanya Belediyesi, okulların eksikliklerini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Oba İlkokulu çevre duvarı tamiratı yapılarak yeniden sıvama işi başlatıldı. Sıva ve onarım çalışmasının ardından çevre duvarı boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA