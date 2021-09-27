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OBA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "İhracat Şampiyonu" oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
OBA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin

Merkez üretim tesisi Gaziantep'te bulunan Oba Makarna, 2020 yılında gerçekleştirdiği 288 milyon 473 bin dolarlık ihracat ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracat şampiyonu oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Merkez üretim tesisi Gaziantep'te bulunan Oba Makarna, 2020 yılında gerçekleştirdiği 288 milyon 473 bin dolarlık ihracat ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracat şampiyonu oldu. 2020 Yılında Türkiye'nin, Dolar bazında ihracatını en fazla artıran ilk beş firması arasında yer almayı başaran Oba Makarna, hem bölgesel hem ulusal birinciliklere imza attı.

OBA, Geçtiğimiz yıla oranla ihracatını yaklaşık yüzde 50 oranında artırarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gururu oldu.

OBA Makarna devler liginde

Makarna sektörünün son sekiz yıldır ihracat şampiyonluğunu sürdüren Oba Makarna, Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracat sıralamasında birinci, Türkiye geneli sıralamada 37 sıra birden yükselerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 42. firması oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türkiye'nin Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü ihracat şampiyonluk ödülünü alan Oba Makarna devler liginde emin adımlarla ilerliyor.

Sonuç odaklı yönetim anlayışı

Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, Oba'nın ihracatta elde ettiği başarıyı değerlendirirken, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan firması olarak, ülke ekonomisine bulunduğumuz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. İhraç edilen her üç paket makarnadan birinin Oba markası taşıdığını belirten Özgüçlü, 105 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracat başarısının temelinde "Pazardaki değişimi iyi analiz ederek hızlı kararlar almak, sonuç odaklı olmak ve pandemi gibi olağanüstü süreçleri doğru yönetmek" olduğunu dile getirdi.

2021 yılında iki önemli yatırım

Özgüçlü, üretim, istihdam ve ihracattaki başarıların yanında yeni yatırımlara da ara vermeden devam ettiklerini belirterek;

"Dünya genelinde yaşanan konteynır krizi nedeniyle müşterilerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla kendi denizcilik şirketimiz olan Savana ShippingLine'ı kurarak armatörlük sektörüne adım attık. 1500 TEU'luk iki gemi ve 10 bin konteynır satın alımı ile başladığımız bu yatırımda gemi sayımızı 5'e çıkardık. Her geçen gün büyüyen filomuzla kendi ürünlerimizin lojistiğini sağlamanın yanısıra diğer ihracatçı firmalarımıza da hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yine 2021 yılı içerisinde, Avrupa ve Türkiye'de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olan PNS Pendik Nişasta'nın yüzde 50 payını devralmış bulunmaktayız. Oba Makarna ve Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam edecek olan Pendik Nişasta gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Bu alanda da güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

OBA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İhracat Şampiyonu oldu

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