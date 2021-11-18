Oasis konusu! Oasis hangi ülkenin? Oasis kaç sezon?

Oasis konusu! Oasis hangi ülkenin? sorularına dair yanıtlar aranıyor. Peki, Oasis kaç sezon?

OASIS KONUSU NEDİR?

Davranış bozuklukları yüzünden ailesi ve toplum tarafından dışlanan, yıllar önce yaptığı bir kaza sonucu masum bir adamın ölümüne sebep olmuş Jong-du hapisten çıkar çıkmaz ölümüne sebep olduğu adamın evine gider ve evde adamın sakat ve felçli kız kardeşi Gong-ju ile karşılaşır.

JAPONYA YAPIMI OASİS KONUSU

Çok kötü bir kişiliğe sahip 27 yaşında bir kız olan Yoko Matsuda (Miho Kanno), talihsiz ve mutsuz bir hayat yaşıyor. İstenmeyen doğdu, babası bilinmiyor ve annesinden hiç sevgi görmedi. Bu durumdan dolayı Yoko kötü bir kişilikle büyümüştür. O kaba ve kasvetliydi ve istediğini alamazsa nöbet geçirecekti. Bir gün, erkek arkadaşı tarafından terk edildikten sonra Yoko talihsiz hayatından bıktı. Bir köprüye gider ve nehre atlar... Eski bir dedektif olan Yuji Kataoka (Koji Tamaki), yeni departmanına atanmıştı. Üç yıl önce eşini kaybetmiş ve üç çocuk babası olarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için fazla mesai yapmadan bir bölüme geçmeyi seçmiştir. Bir gün iş arkadaşları Yusuke Yaginuma (Hiroki Narimiya) ve Hideki Iizuka (Fumiyo Kohinata) ile içki içerken, sırılsıklam bir kız yalınayak geldi. Bir bardak bira içtikten sonra aniden bayıldı. Yuji onu hastaneye götürdü ve intihar etmeye çalıştığını öğrenmişti. Hastanede uyanan Yoko, kimliği belirsiz olduğunu fark etti. Farklı bir hayat yaşayabileceğini düşünerek hafızasını kaybetmiş gibi yaptı. Bir daha intihar etmesini istemeyen Yuji, hafızası iyileşene kadar onunla ilgilenmeye karar verir. Kataokalara götürülen Yoko, aileyi sevgi, kahkaha ve sıcaklığın doldurduğunu görür. Yoko'nun hayatında hiç yaşamadığı şeyler. Çocuklardan ve köpeklerden nefret etmesine rağmen, yeni hayatına Kataoka ailesiyle başlar. Aniden sevgi ve mutluluk dolu bir aile ile yeni bir hayata başlayan yalnız, sevilmeyen bir kız hakkında yürek ısıtan bir hikaye. Yalanla başlayan bir hikaye beklenmedik bir sonla biter...

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