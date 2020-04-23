OAİB Koordinatör Başkanı Ceceli: İhracatımız milli mücadeleden bu yana 12 bin 500 kat arttı
OAİB Koordinatör Başkanı Şerafettin Ceceli, Milli Mücadele döneminde 80 milyon lira olan ihracatın, 12 bin 500 kat arttığını belirterek 8 farklı sektörel birliğin çatı kuruluşu olarak üretmeye ve ihracata devam edeceklerini bildirdi.
23.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:16
OAİB Koordinatör Başkanı Şerafettin Ceceli, Milli Mücadele döneminde 80 milyon lira olan ihracatın, 12 bin 500 kat arttığını belirterek 8 farklı sektörel birliğin çatı kuruluşu olarak üretmeye ve ihracata devam edeceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com