OAİB Koordinatör Başkanı Ceceli: İhracatımız milli mücadeleden bu yana 12 bin 500 kat arttı OAİB Koordinatör Başkanı Şerafettin Ceceli, Milli Mücadele döneminde 80 milyon lira olan ihracatın, 12 bin 500 kat arttığını belirterek 8 farklı sektörel birliğin çatı kuruluşu olarak üretmeye ve ihracata devam edeceklerini bildirdi.

OAİB Koordinatör Başkanı Şerafettin Ceceli, Milli Mücadele döneminde 80 milyon lira olan ihracatın, 12 bin 500 kat arttığını belirterek 8 farklı sektörel birliğin çatı kuruluşu olarak üretmeye ve ihracata devam edeceklerini bildirdi. Kaynak: Dunya.com