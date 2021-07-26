ÖABT ne zaman? 2021 ÖABT sınavı hangi gün yapılacak? 2021 KPSS Öğretmenlik Sınavı ne zaman?
2021 ÖABT sınavına sayılı günler kala sınav tarihi ne zaman olacak adaylar tarafından merak edildi. 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 KPSS ne zaman? 2021 ÖABT ne zaman? İşte sınav takvimi!
KPSS ve ÖABT 2021 sınav takvimi açıklandı. Buna göre ÖABT sınavı 15 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Peki, KPSS 2021 sınavları ne zaman olacak? KPSS alan bilgisi ne zaman? KPSS öğretmenlik sınavları ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
2021 ÖABT NE ZAMAN?
ÖSYM'nin resmi web sitesine göre;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde,
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde
ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.
Buna ek olarak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde olacaktır.
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Henüz son yapılacak olan KPSS sınav yerleri açıklanmadı.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Başvurularının Alınması
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI