ÖABT ne zaman? 2021 ÖABT sınavı hangi gün yapılacak? 2021 KPSS Öğretmenlik Sınavı ne zaman?

2021 ÖABT sınavına sayılı günler kala sınav tarihi ne zaman olacak adaylar tarafından merak edildi. 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 KPSS ne zaman? 2021 ÖABT ne zaman? İşte sınav takvimi!