O yangının şüphelisi adliyeye sevk edildi Esenyurt'ta anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangını çıkartan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangını çıkartan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt AtatürK Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. hayatını kaybetmiş, 3 vatandaş ise yaralanmıştı. Olayın ardından inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik kameralarını tek tek incelemiş ve yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit ederek zanlı Ahmet T.'yi (38) Bahçelievler'de gözaltına almıştı. Polis merkezine götürülen şahsın 2019 yılında Sultangazi'de meydana gelen 'yangın çıkarma' olaylarından dolayı 3 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Sorgusunda olaydan bir gün önce Esenyurt'ta 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA