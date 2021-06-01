O uyudu mahalleli ayağa kalktı
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O uyudu mahalleli ayağa kalktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

O uyudu mahalleli ayağa kalktı Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin ortasında uyuya kalan yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

O uyudu mahalleli ayağa kalktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin ortasında uyuya kalan yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 4 katlı bir evin zemin katında yaşayan 87 yaşındaki Şuayip Kıranlı, evde tek bulunduğu sırada uyumaya başladı. Yalnız olduğu ve çocuklarının ise babalarını komşularına emanet ettikleri sırada uzun bir süre haber alamayan çevredekiler camdan bakarak yaşlı adamın yerde yattığını gördü. Bu sırada panikleyen tüm mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapının kilitli olduğunu görmesi üzerine boş bir kola şişesiyle evin kapısını açmayı başardı. Sağlık görevlilerinin içeri girmesiyle yaşlı adamın durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Yaşlı adam kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kısa süreli panik sonrası ise yaşlı adamın çocuklarına konuyla ilgili olarak haber verildiği bildirildi.

O uyudu mahalleli ayağa kalktı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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