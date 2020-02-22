O ülkeden "İran'a gitmeyin" uyarısı
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, korona virüs vakalarının artması nedeniyle "İran'a gitmeyin" uyarısında bulundu.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, korona virüs vakalarının artması nedeniyle "İran'a gitmeyin" uyarısında bulundu. Gürcistan, İran'da hızla artan ölümcül korona virüsü nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan vatandaşlarının İran'ı ziyaret etmemeleri tavsiye ediliyor" denildi.
Açıklamada aynı zamanda, "İran'da bulunan Gürcistan vatandaşları, gerekirse Tahran'daki Büyükelçilik ile temasa geçebilirler" ifadelerine yer verildi.
(İlkin Hüseynov/İHA)