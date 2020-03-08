O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu
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Trabzon, Türkiye

O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu

O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu Tek yolcu alan koltuklu ve pervaneli bir yamaç paraşütü olan paratrike ile Trabzon semalarını dolaşıyor Trabzonlu 28 yaşındaki paramotor ve paratrike pilotu Nagihan Öksüz: "Kadınlar isterse her şeyi başarabilir;

08.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:13
O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu

O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu

Tek yolcu alan koltuklu ve pervaneli bir yamaç paraşütü olan paratrike ile Trabzon semalarını dolaşıyor

Trabzonlu 28 yaşındaki paramotor ve paratrike pilotu Nagihan Öksüz:

"Kadınlar isterse her şeyi başarabilir; yeter ki istesinler"

TRABZON - Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu olan 28 yaşındaki Trabzonlu Nagihan Öksüz, bir çok kişinin yapmaya korktuğu sporu korkusuzca 2 yıldır yapıyor. Kadınların istemeleri halinde her şeyi yapabileceğini belirten Öksüz "Yeter ki istesinler. Ben bu sporu yaparak bunu göstermek istedim" diyor.

Trabzon'da bir giyim mağazasında çalışan Nagihan Öksüz, küçüklüğünden beri uçma hevesinin olduğunu belirterek 2 yıl önce paramotor ve paratrike sporuna başladığını söyledi. Ailesinin ve özellikle annesinin ilk başlarda uçmasını istemediğini ancak daha sonra kendisine destek olmaya başladıklarını belirten Öksüz "Ailem çok korkuyordu özellikle annem. Ona uçarken ki görüntülerimi ilk başlarda hiç izletmedim. Ancak baktılar ben bu işten vazgeçmiyorum artık beni destekliyorlar" dedi.

Kendisini paramotor ve paratrike üzerinde görenlerin ilk önce çok şaşırdığını belirten Öksüz "Önce çok şaşırıyorlar. Bir bayan olarak nasıl cesaret ettiğimi soruyorlar. Güzel tepkiler alıyorum. Bazı bayanlar benden cesaret bularak benimle uçmak istiyor" diye konuştu.

Bu işte çok iyi bir eğitmen olup bir sürü bayan paramotorcu yetiştirmek istediğini kaydeden Öksüz "Bu sektördeki tek bayan olmak istemiyorum. Bayan arkadaşlarımla birlikte bu şekilde bir şirket kurmak ticari uçuşlar yapmak istiyorum. Uçmak özgürlüktür bayanlara tavsiye ediyorum. Havadayken her şeye hakim olma duygusu, özgürlük, kuşbaşı her yeri görebilmenin hazzını anlatamam. İnsan ömründe bir kere de olsa bu duyguyu yaşaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Nagihan Öksüz, paramotor ve paratrike sporunun dikkat edilmemesi halinde istenmeyen kazalara neden olabileceğine dikkat çekerek "Hava kuralları kan ile yazılmıştır. En ufak bir ayrıntıyı bile dikkat etmemiz gerekiyor. Makinemizi ve paraşütümüzü çok işi şekilde değerlendirmemiz kontrol etmemiz gerekiyor. Hava şartlarını ve rüzgarın yönünü iyi tahlil etmeniz şart. Her şeyimizle tek tek kendimiz ilgilenmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak bir tehlikesi yok" dedi.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle ticari uçuşlar yaptığını belirten Öksüz, Trabzon'da geçtiğimiz günlerde ilk defa beraberindeki bir sporcuya wingsuit atlayışı yaptırdığını da sözlerine ekledi.

O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu

Kaynak: İHA

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O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu

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