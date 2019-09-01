O teröristler PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi.
01.09.2019 17:35
Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi."
(İHA)
Kaynak: İHA