O teröristler PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

O teröristler PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi.

01.09.2019 17:35
O teröristler PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi."

(İHA)

Kaynak: İHA
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