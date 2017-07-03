O Terörist Kıskıvrak Yakalandı

1 Temmuz'da yakalanan teröristin Dargeçit'e keşif amaçlı geldiği ve polis noktalarında suikastler gerçekleştirmeye hazırlandığı tespit edildi. Terör örgütüne 2007 yılında katılan teröristin evinde yapılan aramalarda bir adet 7.65 kalibre tabanca ve iki şarjör, Rus menşeli savunma tipi el bobası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

11 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TBu arada Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.