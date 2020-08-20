O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar ödeyecek
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O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar ödeyecek

Bursa'da çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden Osmangazi Belediyesi çalışanının yaptığı insanlığa sanatçılar sessiz kalmadı.

O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar ödeyecek
20.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:38

Bursa'da çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden Osmangazi Belediyesi çalışanının yaptığı insanlığa sanatçılar sessiz kalmadı. Temizlik işçisi Habib Çaylı'nın 35 bin liralık kredi borcunu Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli ödeyecek.

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı, geçtiğimiz günlerde temizlik yaparken çöp konteynerinin yanında bulduğu poşetten 110 bin lira çıktı. Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Torbada 110 bin lira olduğunu belirleyen polis ekipleri, sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Farklı bankalara 35 bin lira civarında kredi borcu olduğu belirtilen Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup, polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" dedi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alişan ve Demet Akalın, bir televizyondaki sabah programında temizlik işçisi Habib Çaylı'yı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylı'nın 35 bin lira kredi borcunu karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, "Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor. Yapmış olduğun şey hem bizlere hem de yeni nesle çok büyük bir örnek. Haram para yemem demişsin, bunu da ispatlamışsın. Dileriz ki gizliden açıktan buna yönelen insanlara da ders olur. Ben de Demet ve Alişan'ın pastasına katkı sağlamak isterim, o yüzden Allah senden razı olsun" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da personeli olan temizlik işçisini çeşitli hediyelerle taltif etmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

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