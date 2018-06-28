Kendisini Trafiğe Sokan Turisti Yola Fırlatan Taksici, Para Cezasına Çarptırıldı

İstanbul Nişantaşı'nda kendisini yoğun araç trafiğine soktuğu gerekçesiyle yabancı turistin valizini fırlatıp atan taksi şoförü Ali İ.A Büyükşehir Belediyesinin lisansını iptalinin ardından polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırıldı.

TURİST CADDE ÜZERİNDE İNMEYİ KABUL ETMEDİ

İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 Nisan'da Şişli'nin en önemli ticaret merkezlerinden Nişantaşı'nda meydana gelen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan görüntü ve iddialardan yola çıkarak inceleme başlattı. Atatürk Havalimanı'ndan aldığı yolcuyu Nişantaşı'na götüren taksi şoförü Ali İ.A. açık kimliği henüz tespit edilemeyen turisti, kendisini yoğun araç trafiğine soktuğu gerekçesiyle cadde üzerinde indirdi. İddiaya göre turist, cadde üzerinde inmeyi kabul etmeyerek Ali İ.A.'nın sokağa girmesini istedi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ, KADIN TURİSTİN VALİZİNİ FIRLATTI

Turistin isteğine karşı gelen ve öfkelenen taksi sürücüsü, araçtan inerek kadın turistin valizini sokağa fırlattı. Yolcunun verdiği ücretin kalan kısmını da geri vermeyeceğini söyleyerek bağırmaya başlayan sürücü, daha sonra kayıplara karıştı.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi taksi sürücüsünün lisansını iptal etti. Lisans iptalinin ardından polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırıldı.

KORSAN TAŞIMA SUÇLAMASIYLA CEZA VERİLDİ

Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan turiste kötü muamelede bulunan taksi şoförü Ali İ.A.'nın, havalimanında müşteri alma yetkisi olmadığı halde yolcu aldığı anlaşıldı. Bunun üzerine "korsan taşıma" ve "yolcu indirme bindirme kurullarına riayet etmeme" suçlamasıyla 3 bin 481 Türk Lirası ceza verildi.

ÜLKE İMAJINI ZEDELEME VE KÖTÜ MUAMELEDEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca şüpheli hakkında "ülke imajını zedeleme ve kötü muameleden" adli soruşturma başlatıldı. Suçun "takibi şikayete bağlı" bir konu olması sebebiyle polis, turist kadına ulaşmaya çalıştı. Polis ekipleri, turist kadına ulaşılmayınca, Ali İ. A. hakkında gözaltı işlemi yapılmadı. Öte yandan ticari araç sürücüsü Ali İ.A.'nın yeniden taksi kullanabilmesi için psikoteknik testinden geçmesi ve yeniden belge alması gerektiği öğrenildi.