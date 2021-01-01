O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı şampiyon kim oldu, birinci kim? O Ses Türkiye 1. olan kişi ve sunucu kim oldu?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı şampiyon kim oldu, birinci kim? O Ses Türkiye 1. olan kişi ve sunucu kim oldu?

01.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:21
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı şampiyon kim oldu, birinci kim? O Ses Türkiye 1. olan kişi ve sunucu kim oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birinci olan isim belli. Birçok ünlünün yer aldığı bugünkü yarışmada 1. isim açıklandı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim birinci oldu, kaç oy aldı? Kaç oyla birinci oldu?

31 Aralık 2020 Perşembe O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında kazanan isim açıklandı. Peki kim 1. oldu? Hangi ünlü isim en çok oyu aldı? Hangi sunucunun yarışmacısı kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ebru Gündeş'in takımı şampiyon oldu. Ebru Gündeş'in takımında Kerem Bursin, Cemal Can Canseven, İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir vardı.

O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Kerem Bursin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Cemal Can Canseven

Aleyna Tilki

Mert Fırat

Serhat Kılıç

Enis Arıkan

Hasan Can Kaya

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Özge Özder

Sinan Güleryüz

Miray Daner

Ayça Ayşin turan

Nazlı Çelik

Burcu Özberk

Saadet Özsırkıntı

Mustafa Mert Koç

Hasan Çalhanoğlu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı şampiyon kim oldu, birinci kim? O Ses Türkiye 1. olan kişi ve sunucu kim oldu?

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ekim 1974

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli: İstanbul

Konfeksiyon işçisi iken Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'ın bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaşır. Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yapmıştır. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş 2010 yılında İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur.

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkar. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaşır.

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başlar ve ertesi yıl Tatlı Bela yayınlanır. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamamıştır.

Ben Daha Büyümedim adlı üçüncü albümü 1995 yılında çıkar. Albüm, "Fırtınalar" adlı ilk hitiyle ses getirirken Gündeş, "Ben Daha Büyümedim" ve "Çok mu Gördünüz" adlı parçalarla eleştirilere sitem eder. Bu albüm, Ebru Gündeş'in müzik hayatında Serdar Ortaç'la olan birlikteliğin de başlangıcı olur. Ebru Gündeş, 1996'da 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' ve Yılın En İyi Şarkısı ödülünü alarak geceye damgasını vurur. Ebru Gündeş, 1996, 1997, 1999 yıllarında 3 kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı ödülünü kazanarak bu ödülü en çok kazanan kişi olmuştur.

Kurtlar Sofrası adlı dördüncü albümü 1996 tarihinde çıkar. Bu arada oyunculuk tekliflerini de değerlendiren Ebru Gündeş, albümlerinin ismini taşıyan televizyon dizilerinde başrol alır.

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