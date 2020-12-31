O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?
Her yıl merakla beklenen, birbirinden farklı konukları ile eğlenceli anlar yaşatacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?
TV 8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI
Kerem Bursin
Hande Erçel
Ezgi Mola
Cemal Can Canseven
Aleyna Tilki
Mert Fırat
Serhat Kılıç
Enis Arıkan
Hasan Can Kaya
Demet Özdemir
İbrahim Çelikkol
Özge Özder
Sinan Güleryüz
Miray Daner
Ayça Ayşin Turan
Nazlı Çelik
Burcu Özberk
Saadet Özsırkıntı
Mustafa Mert Koç
Hakan Çalhanoğlu
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu!