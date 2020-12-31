O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?

31.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:32
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?

Her yıl merakla beklenen, birbirinden farklı konukları ile eğlenceli anlar yaşatacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?

TV 8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

Kerem Bursin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Cemal Can Canseven

Aleyna Tilki

Mert Fırat

Serhat Kılıç

Enis Arıkan

Hasan Can Kaya

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Özge Özder

Sinan Güleryüz

Miray Daner

Ayça Ayşin Turan

Nazlı Çelik

Burcu Özberk

Saadet Özsırkıntı

Mustafa Mert Koç

Hakan Çalhanoğlu

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu!

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