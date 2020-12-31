O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?

Her yıl merakla beklenen, birbirinden farklı konukları ile eğlenceli anlar yaşatacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler?