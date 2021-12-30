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O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2022?

O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2022?
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31 Aralık yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı programları merak ediliyor. Yeni yıla girerken sevdikleriyle birlikte evinde vakit geçirmek isteyenler yılbaşı programlarıyla eğlenmenin hayalini kuruyor. Peki Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte herkesi yeni yıl heyecanı sardı. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler yılbaşı televizyon programlarını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Televizyon kanalları da izleyicileri için rengarenk içerikler hazırladı. Yılbaşı gecesi televizyonda müzik, eğlence ve show programları olacak. Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı! O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2022? detaylar haberimizde.

TV 8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. O Ses Türkiye 2022 özel konukları ise;

Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal

Fahriye Evcen - Barış Arduç

Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,

Müge Anlı - Melis Sezen - Burcu Özberk

İlhan Şen - Eda Ece - Murat Yıldırım - Merve Dizdar

KANAL D : Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV : İbo Show

ATV : Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV : Güldür Güldür Yılbaşı Özel

TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

FOX : Yalancı Sevgilim

TRT 1 : Seksenler Yılbaşı Özel

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