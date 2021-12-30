O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2022?
31 Aralık yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı programları merak ediliyor. Yeni yıla girerken sevdikleriyle birlikte evinde vakit geçirmek isteyenler yılbaşı programlarıyla eğlenmenin hayalini kuruyor. Peki Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte herkesi yeni yıl heyecanı sardı. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler yılbaşı televizyon programlarını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Televizyon kanalları da izleyicileri için rengarenk içerikler hazırladı. Yılbaşı gecesi televizyonda müzik, eğlence ve show programları olacak. Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı! O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2022? detaylar haberimizde.
TV 8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. O Ses Türkiye 2022 özel konukları ise;
Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal
Fahriye Evcen - Barış Arduç
Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,
Müge Anlı - Melis Sezen - Burcu Özberk
İlhan Şen - Eda Ece - Murat Yıldırım - Merve Dizdar
KANAL D : Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV : İbo Show
ATV : Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV : Güldür Güldür Yılbaşı Özel
TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
FOX : Yalancı Sevgilim
TRT 1 : Seksenler Yılbaşı Özel
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