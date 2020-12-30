O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!

Her yıl merakla beklenen ve en çok izlenen yapım arasında yer alan O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!

Birbirinden ünlü konukları ile yılbaşı akşamı en çok izlenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri! Detaylar haberimizde.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin son sezonunda yer alan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasının ardından kanal ile ilişiğini kesmişti. Sayan yerine ise yarışmanın eski jürilerinden Ebru Gündeş ile yeniden anlaşma imzalandı. Hande Erçel jüri üyeleri arasında bulunmaktadır.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu yılbaşı gecesi TV 8 ekranlarında performans sergileyecekler.