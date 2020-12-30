O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!

30.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:12
O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!

Her yıl merakla beklenen ve en çok izlenen yapım arasında yer alan O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri!

Birbirinden ünlü konukları ile yılbaşı akşamı en çok izlenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri! Detaylar haberimizde.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin son sezonunda yer alan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasının ardından kanal ile ilişiğini kesmişti. Sayan yerine ise yarışmanın eski jürilerinden Ebru Gündeş ile yeniden anlaşma imzalandı. Hande Erçel jüri üyeleri arasında bulunmaktadır.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu yılbaşı gecesi TV 8 ekranlarında performans sergileyecekler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: O Ses Türkiye yılbaşı konukları! O Ses Türkiye jüri üyeleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:38:43. #1.14#
title