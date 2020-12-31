O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?
TV8'in en çok izlenen yılbaşı programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 yılı için de muhteşem konuklarıyla ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı'nın Exxen heyecanı sürerken TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel olacak mı? soruları araştırılıyordu. Yılbaşına günler kala O Ses Türkiye Yılbaşı sürprizi geldi. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler?
Yıllardır Türk televizyonlarının en sevilen Yılbaşı Özel programı olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene son dakika tanıtımı yaparak programın yapılacağını duyurdu! Sevilen jürileri ve birbirinden ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları açıklandı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Programı, yılbaşında yani 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak! O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 hangi kanalda sorularının cevabı, yarışmanın kendi kanalı olan TV8!
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu!
O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Yayınlandığı ilk günden beri her yılbaşı programına birbirinden ünlü ve sevilen konukları konuk eden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekranların en sevilen yüzlerini ve Exxen dizileri, programları oyuncularını sahneye davet edecek. İşte O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konukları:
- Kerem Bursin
- Hande Erçel
- Ezgi Mola
- Cemal Can Canseven
- Aleyna Tilki
- Mert Fırat
- Serhat Kılıç
- Enis Arıkan
- Hasan Can Kaya
- Demet Özdemir
- İbrahim Çelikkol
- Özge Özder
- Sinan Güleryüz
- Miray Daner
- Ayça Ayşin Turan
- Nazlı Çelik
- Burcu Özberk
- Saadet Özsırkıntı
- Mustafa Mert Koç
- Hakan Çalhanoğlu