O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?
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O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?

31.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:48
O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?

TV8'in en çok izlenen yılbaşı programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 yılı için de muhteşem konuklarıyla ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı'nın Exxen heyecanı sürerken TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel olacak mı? soruları araştırılıyordu. Yılbaşına günler kala O Ses Türkiye Yılbaşı sürprizi geldi. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler?

Yıllardır Türk televizyonlarının en sevilen Yılbaşı Özel programı olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene son dakika tanıtımı yaparak programın yapılacağını duyurdu! Sevilen jürileri ve birbirinden ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları açıklandı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel özel ne zaman, saat kaçta?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Programı, yılbaşında yani 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak! O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 hangi kanalda sorularının cevabı, yarışmanın kendi kanalı olan TV8!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yayınlandığı ilk günden beri her yılbaşı programına birbirinden ünlü ve sevilen konukları konuk eden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekranların en sevilen yüzlerini ve Exxen dizileri, programları oyuncularını sahneye davet edecek. İşte O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konukları:

  • Kerem Bursin
  • Hande Erçel
  • Ezgi Mola
  • Cemal Can Canseven
  • Aleyna Tilki
  • Mert Fırat
  • Serhat Kılıç
  • Enis Arıkan
  • Hasan Can Kaya
  • Demet Özdemir
  • İbrahim Çelikkol
  • Özge Özder
  • Sinan Güleryüz
  • Miray Daner
  • Ayça Ayşin Turan
  • Nazlı Çelik
  • Burcu Özberk
  • Saadet Özsırkıntı
  • Mustafa Mert Koç
  • Hakan Çalhanoğlu
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