O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Enis Arıkan de konuk oldu. Peki, Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Enis Arıkan kimdir?