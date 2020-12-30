O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:43
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Enis Arıkan de konuk oldu. Peki, Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Enis Arıkan kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Enis Arıkan. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUĞU ENİS ARIKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ocak 1983

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Eğlendirme Dairesi

2015 - Komedi Türkiye

2016 - Familya Bergütay

2016 - Geldim Gördüm Güldüm Show

2018 - 2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"

2018 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi

2019 - Benimle Söyle Kendisi Sunucu

2020 - Yasak Elma

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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