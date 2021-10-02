O Ses Türkiye yeni sezon jürileri! O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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O Ses Türkiye yeni sezon jürileri! O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda?

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O Ses Türkiye yeni sezon jürileri! O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda?

O Ses Türkiye 2021, yeni sezonuyla geniş kitleler tarafından bekleniyor. Bu kapsamda O Ses Türkiye yeni sezon jürileri! O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda? başlıkları merak ediliyor. Acun Ilıcalı yeni sezon jürisini geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 10. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak O Ses Türkiye'de yine keyifli dakikalar yaşanacak. İşte O Ses Türkiye jürileri... O Ses Türkiye 2021 kaçıncı sezon?

O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kimdir? O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda? Şarkılarıyla Türkiye'nin sesi olmaya aday olan birbirinden güçlü sesler, bu sene de TV8 ekranlarında yeteneklerini sergileyecek. O Ses Türkiye 2021 yeni sezonu için geri sayım başladı. Programda dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeler belli oldu! O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu. Hadise bu sene O Ses Türkiye Rap jürisinde yer aldığı için boş koltuğa Oğuzhan Koç geldi.
O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor.

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