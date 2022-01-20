O Ses Türkiye Wafa kimdir? Wafa Benradja kimdir, kimin takımında? O Ses Wafa nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

O Ses Şevval kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Wafa Benradja söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen O Ses Türkiye Wafa kimdir Wafa Benradja kimdir, kimin takımında? O Ses Wafa nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Wafa kimdir? Wafa kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Wafa Benradja kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Wafa kimdir? Wafa Benradja kimdir, kimin takımında? O Ses Wafa nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Wafa kimdir? Wafa kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE WAFA KİMDİR?

O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen Wafa'nın tam adı, Wafa Benradja'dır. Wafa, Ebru Gündeş'in takımındadır. "Raggamuffin" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

WAFA BENRADJA KİMDİR?

25 yaşında olduğunu söyleyen Wafa Benradja, 8 aydır Türkiye'de ve veteriner. Kadıköy'de yaşadığını belirten Wafa, Nişantaşı'nda da müzik yaptığını belirtti. Yabancı şarkı kategorisinde yer alan isme tüm jüriler döndü.

Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

O SES TÜRKİYE WAFA İNSTAGRAM ADI NE?

Wafa Bendradja'nın İnstagram kullanıcı adı @wafabenradja 'dır ve 59 bin takipçisi bulunmaktadır.

O SES TÜRKİYE YARI FİNAL FRAGMANI

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