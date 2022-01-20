O Ses Türkiye Şevval kimdir? Şevval Ekiz kimdir, kimin takımında? O Ses Şevval nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

O Ses Şevval kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Şevval Ekiz söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen O Ses Türkiye Şevval kimdir? Şevval Ekiz kimdir, kimin takımında? O Ses Şevval nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Şevval kimdir? Şevval kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Şevval Ekiz kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Şevval kimdir? Şevval Ekiz kimdir, kimin takımında? O Ses Şevval nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Şevval kimdir? Şevval kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE ŞEVVAL KİMDİR?

O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen Şevval'in tam adı, Şevval Ekiz'dir. Şevval, Beyazıt Öztürk'ün takımındadır. "Unutursun" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

ŞEVVAL EKİZ KİMDİR?

Şevval Ekiz, 25 yaşındadır. Düzce'de yaşamaktadır. Müzik hayatına 13 yaşında keman çalarak başladı. Bolu'da Güzel Sanatlar Lisesi okudu. Üniversitede müzik eğitimi aldı. Şeval Ekiz, keman ve piyano özel dersi veren 3,5 senedir tiyatro eğitimi de almaktadır. En büyük hayalinin O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmak olduğunu söylemiştir.

ŞEVVAL EKİZ'İN İNSTAGRAM ADI NE?

Şevval Ekiz'in İnstagram kullanıcı adı @sevval.ekiz 'dir ve 2300 takipçisi bulunmaktadır.

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