O Ses Türkiye şampiyonu Dodan şimdi neler yapıyor? Hayranlarına şarkı müjdesi verdi - Haberler Magazin
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O Ses Türkiye şampiyonu Dodan şimdi neler yapıyor? Hayranlarına şarkı müjdesi verdi

O Ses Türkiye şampiyonu Dodan şimdi neler yapıyor? Hayranlarına şarkı müjdesi verdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2017 yılında O Ses Türkiye'de şampiyon olan şarkıcı Dodan, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. İlk albümünden ve yeni çıkardığı kitabından bahseden Dodan, Türkiye'de müzik yapmanın zorluklarını ve kolaylıklarını da anlattı.

2005 yılında ilk albümünü piyasaya süren müzisyen Dodan, Haberler.com'un youTube kanalında Dicle Doğan'ın sorularını yanıtladı. O Ses Türkiye'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Dodan, yeni projelerini de anlattı.

Dodan, Dicle Doğan'ın "Profesyonelliğe ilk adımı nasıl attınız?", "Türkiye'de müzik yapmanın avantajları ve dezavantajları neler?" ve "O Ses Türkiye maceranız nasıl başladı?" gibi sorularını da tüm içtenliğiyle yanıtladı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

O Ses Türkiye, Magazin, Haber

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