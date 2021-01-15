O Ses Türkiye Rap jürisi Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Rap jürisi Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli?

15.01.2021 08:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:45
O Ses Türkiye Rap jürisi Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Hadise merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap jürisi Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli?

Dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. Yarışmada 4 jüri yer olacak. Jürilerden biri de Hadise. Hadise kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Rap sunucusu Hadise kimdir?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİ HADİSE KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Ekim 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: Mol, Belçika

Boy: 1,69 m

Tam adı: Hadise Açıkgöz

Hadise Açıkgöz (d. 22 Ekim 1985), Belçikalı-Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

O Ses Türkiye Rap sunucusu Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli?
Hadise

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevine devam etmektedir. 6 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı

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