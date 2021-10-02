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O Ses Türkiye Rap jürileri! O Ses Türkiye hangi kanalda, Exxen'de mi, ücretsiz mi?

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O Ses Türkiye Rap jürileri! O Ses Türkiye hangi kanalda, Exxen'de mi, ücretsiz mi?

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jürisini açıkladı. Merakla beklenen yarışmada jüri üyeleri de büyük beğeni toplamıştı. İşte, O Ses Türkiye Rap jürileri! O Ses Türkiye hangi kanalda, Exxen'de mi, ücretsiz mi?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. O Ses Türkiye hangi kanalda, Exxen'de mi, ücretsiz mi?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri

O SES TÜRKİYE RAP EXXEN'DE!

O Ses Türkiye Rap, Exxen adlı uygulamada ve aylık ücret ödenmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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