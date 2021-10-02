O Ses Türkiye niye yok? O Ses Türkiye kaçta başlıyor? - Haberler
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O Ses Türkiye niye yok? O Ses Türkiye kaçta başlıyor?

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O Ses Türkiye niye yok? O Ses Türkiye kaçta başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Yaklaşık 10 senedir yayınlanan program jüri değişikliğine giderken yayın günü merak ediliyor. Programı takip edenlerin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül ayında çoğu dizi yeni sezona başlarken programlarda izleyiciyle buluşmuştu. Peki O Ses Türkiye niye yok? O Ses Türkiye kaçta başlıyor?

O Ses Türkiye niye yok? O Ses Türkiye kaçta başlıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye yeni sezon yayın günü merak ediliyor. Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan programın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı. Peki O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE NİYE YOK?

O Ses Türkiye, Recep İvedik adlı filmin ardından başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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