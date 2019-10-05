O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Jürileri kim? O Ses Türkiye saat kaçta?

05.10.2019 14:16

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın tarihi ve jüri ekibinde kimler olacağı belli oldu. İşte O Ses Türkiye ne zaman başlayacak ve O Ses Türkiye jürileri kim sorularının cevaplarını sizler için mercek altına aldık. İşte O Ses Türkiye hakkında tüm detaylar…

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O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının yıllardır klasik haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye, bugün (5 Ekim Cumartesi ) saat 20.00'de yayınlanacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise bir değişiklik yapılmadı.

O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.

O SES TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

O Ses Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NEDİR?

Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.

Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı. Acun yeni butonları jürilere şu şekilde anlattı:

"Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu buton ile rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz."

SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'nin 8'inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.