O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı. Peki, 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ?

O Ses Türkiye jürileri: Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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