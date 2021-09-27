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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu. Peki, 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı. Peki, 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ?

O Ses Türkiye jürileri: Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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