O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

Ekranların sevilen programı O Ses Türkiye başlıyor. İzleyicilerin merakla beklediği O Ses Türkiye'nin jüri ekibi belli olurken yayın tarihi de netleşti. O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

30.09.2019 10:21
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın tarihi ve jüri ekibinde kimler olacağı belli oldu. İşte O Ses Türkiye ne zaman başlayacak ve O Ses Türkiye jürileri kim sorularının cevapları.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının yıllardır klasik haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise bir değişiklik yapılmadı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'nin 8'inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.

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