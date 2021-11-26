O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler? - Haberler
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O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler?

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O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler?

Bugün O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü ile ekranlara geliyor. Yarışma devam ederken izleyiciler, O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler? merak etti. İşte bilgiler...

O Ses Türkiye Masterchef yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Masterchef bölümü kazananı kim oldu? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerlijürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye'de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlıyor. Peki, O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler?

O SES TÜRKİYE MASTERCHEF NE ZAMAN?

O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü bugün 26 Kasım Cuma günü saat 19:00 'da TV8 'de yayınlanacak. Hemen sonra saat 20:00 'da ise Kırmızı Oda yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜMÜ KİMLER KAZANDI?

Henüz yarışma başlamadı. Kazanan isimler belli olmadı fakat fragmanda yer alan görüntülere göre O Ses Türkiye Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem'in yarıştığı görülüyor.

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