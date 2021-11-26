O Ses Türkiye Masterchef yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Masterchef bölümü kazananı kim oldu? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerlijürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye'de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlıyor. Peki, O Ses Türkiye Masterchef'i kim kazandı? 26 Kasım O Ses Masterchef kazananı kim oldu? Beğenilen yarışmacılar kimler?

O SES TÜRKİYE MASTERCHEF NE ZAMAN?

O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü bugün 26 Kasım Cuma günü saat 19:00 'da TV8 'de yayınlanacak. Hemen sonra saat 20:00 'da ise Kırmızı Oda yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜMÜ KİMLER KAZANDI?

Henüz yarışma başlamadı. Kazanan isimler belli olmadı fakat fragmanda yer alan görüntülere göre O Ses Türkiye Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem'in yarıştığı görülüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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