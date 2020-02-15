15.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:36

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler finale çıkan isimler hakkında araştırma yaparken O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını aradı.

ALKAN DALGAKIRAN KİMİN TAKIMINDA?

O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran, Seda Sayan'ın takımında yer alıyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalıdır. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.